Головин повторил редкое достижение в «Монако», ранее покорявшееся лишь двум игрокам

Российский полузащитник Александр Головин стал третьим игроком, забивавшим как минимум один гол в восьми разных сезонах Лиги 1 в составе «Монако» — после Жана Петита (девять сезонов с 1971/1972 по 1981/1982) и Мануэля Амороса (восемь сезонов с 1981/1982 по 1988/1989), сообщается на официальном сайте клуба.

Головин оформил дубль во встрече 10-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (5:3). Россиянин начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 69-й минуте.

Для Головина эти голы стали первыми в сезоне в чемпионате Франции.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.