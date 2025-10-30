Головин повторил редкое достижение в «Монако», ранее покорявшееся лишь двум игрокам
Российский полузащитник Александр Головин стал третьим игроком, забивавшим как минимум один гол в восьми разных сезонах Лиги 1 в составе «Монако» — после Жана Петита (девять сезонов с 1971/1972 по 1981/1982) и Мануэля Амороса (восемь сезонов с 1981/1982 по 1988/1989), сообщается на официальном сайте клуба.
Франция — Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2025, среда. 23:05 МСК
Нант
Нант
Окончен
3 : 5
Монако
Монако
0:1 Кулибали – 6' 1:1 Гирасси – 19' 1:2 Балогун – 41' 2:2 Гирасси – 45+6' 2:3 Аклиуш – 55' 2:4 Головин – 75' 3:4 Мохамед – 80' 3:5 Головин – 90+4'
Головин оформил дубль во встрече 10-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (5:3). Россиянин начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 69-й минуте.
Для Головина эти голы стали первыми в сезоне в чемпионате Франции.
Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.
