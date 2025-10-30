«Ливерпуль» установил антирекорд топ-5 лиг Европы по числу поражений с конца сентября

«Ливерпуль» дома проиграл «Кристал Пэлас» в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 0:3. Таким образом, мерсисайдцы уступили уже в шести из семи последних матчах.

Как сообщает Opta Sport, с 27 сентября «Ливерпуль» проиграл больше матчей во всех соревнованиях, чем любая другая команда в пяти крупнейших лигах Европы. За это время «красные» проиграли четыре подряд игры в АПЛ («Кристал Пэлас» — 1:2, «Челси» — 1:2, «Манчестер Юнайтед» — 1:2 и «Брентфорду» — 2:3), вылетела из Кубка английской лиги, а также потерпела поражение в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Галатасараем» (0:1).

Единственная победа на данном отрезке была добыта во встрече 3-го тура главного еврокубка с «Айнтрахтом» (5:1).

Рекорды «Ливерпуля»: