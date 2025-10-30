«Ливерпуль» установил антирекорд топ-5 лиг Европы по числу поражений с конца сентября
Поделиться
«Ливерпуль» дома проиграл «Кристал Пэлас» в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 0:3. Таким образом, мерсисайдцы уступили уже в шести из семи последних матчах.
Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Сарр – 41' 0:2 Сарр – 45' 0:3 Пино – 88'
Удаления: Налло – 79' / нет
Как сообщает Opta Sport, с 27 сентября «Ливерпуль» проиграл больше матчей во всех соревнованиях, чем любая другая команда в пяти крупнейших лигах Европы. За это время «красные» проиграли четыре подряд игры в АПЛ («Кристал Пэлас» — 1:2, «Челси» — 1:2, «Манчестер Юнайтед» — 1:2 и «Брентфорду» — 2:3), вылетела из Кубка английской лиги, а также потерпела поражение в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Галатасараем» (0:1).
Единственная победа на данном отрезке была добыта во встрече 3-го тура главного еврокубка с «Айнтрахтом» (5:1).
Материалы по теме
Комментарии
- 30 октября 2025
-
02:18
-
02:08
-
01:43
-
01:38
-
01:16
-
01:11
-
01:06
-
00:59
-
00:59
-
00:44
-
00:43
-
00:42
-
00:41
-
00:40
-
00:40
-
00:39
-
00:30
-
00:18
-
00:04
- 29 октября 2025
-
23:51
-
23:50
-
23:36
-
23:33
-
23:24
-
23:08
-
23:05
-
23:03
-
23:03
-
22:55
-
22:41
-
22:40
-
22:39
-
22:32
-
22:28
-
22:23