Тренер «ПСЖ» раскритиковал игру команды после матча с «Лорьяном» в Лиге 1

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал потерю очков в матче 10-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (1:1).

Франция — Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2025, среда. 21:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Мендеш – 50'     1:1 Кариока – 51'    

«Почему они доставили нам столько проблем? Всё просто — думаю, мы провели плохой матч. Мы очень слабо сыграли в первом тайме: не создали ни одного момента, соперник грамотно защищался, и нам было тяжело. Во втором тайме стало немного лучше, но, думаю, мы могли бы играть ещё 90 минут и всё равно не забить. Думаю, нам не хватало ясности в действиях. Мы не создавали моментов — в таких условиях сложно победить на выезде. Глубокая оборона «Лорьяна»? Мы к этому привыкли, ведь большинство команд играют именно так, но когда нет обострений один в один, рывков в свободные зоны и свежести мышления — это становится проблемой. Конечно, есть разочарование. Именно поэтому я тренер: когда не получаешь того, чего добиваешься, это тяжело принять», — приводит слова Энрике Footmercato.

На данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 21 очко.

