Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мамаев рассказал, считает ли он игру «Спартака» антифутболом

Мамаев рассказал, считает ли он игру «Спартака» антифутболом
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова» Павел Мамаев высказался об игре «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

«Ну, антифутбол, наверное, это такое прям громкое высказывание, и это я не считаю в любом случае антифутболом. То, что касаемо лично моего мнения, то есть всегда против таких команд, которые выстраиваются против тебя вот так низким блоком, очень тяжело играть игрокам центра, в частности как центральному нападающему, потому что теряется вот эта вот связь между группой атаки и центральным нападающим. Как выходить из этой ситуации? На самом деле, можно выходить по-разному. Можно играть в свою игру, как у нас, когда мы играли, не раз бывало, мы продолжали катать мяч, искать пасы через центр и так далее. И потом, бам, 0:1. И поехали домой. Зато мы придерживали своей игры. Правильно ли это? С точки зрения какой-то идеи и целостности сохранения игры, наверное, да. Но с точки зрения результата, очевидно, что нет.

Поэтому я хотел бы, наверное, тут немножко заступиться за «Спартак», что самое важное, что в игре с «Оренбургом», условно говоря, с аутсайдером, они взяли три очка.

Касаемо работы Станковича, ну, наверное, всё-таки надо оказываться внутри команды. То есть сам психологический фон сейчас, наверное, не очень хороший, в первую очередь, с тем промежутком времени, что он пропустил, да, глядя на футбол с трибуны. Это тоже нехорошо, что команда была без главного тренера», — сказал Мамаев в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

На данный момент «Спартак» находится на шестом месте, набрав 22 очка. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на семь очков.

Материалы по теме
Павел Мамаев рассказал, каким клубам симпатизирует в текущем сезоне РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android