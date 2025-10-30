Мамаев рассказал, считает ли он игру «Спартака» антифутболом

Экс-полузащитник ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова» Павел Мамаев высказался об игре «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

«Ну, антифутбол, наверное, это такое прям громкое высказывание, и это я не считаю в любом случае антифутболом. То, что касаемо лично моего мнения, то есть всегда против таких команд, которые выстраиваются против тебя вот так низким блоком, очень тяжело играть игрокам центра, в частности как центральному нападающему, потому что теряется вот эта вот связь между группой атаки и центральным нападающим. Как выходить из этой ситуации? На самом деле, можно выходить по-разному. Можно играть в свою игру, как у нас, когда мы играли, не раз бывало, мы продолжали катать мяч, искать пасы через центр и так далее. И потом, бам, 0:1. И поехали домой. Зато мы придерживали своей игры. Правильно ли это? С точки зрения какой-то идеи и целостности сохранения игры, наверное, да. Но с точки зрения результата, очевидно, что нет.

Поэтому я хотел бы, наверное, тут немножко заступиться за «Спартак», что самое важное, что в игре с «Оренбургом», условно говоря, с аутсайдером, они взяли три очка.

Касаемо работы Станковича, ну, наверное, всё-таки надо оказываться внутри команды. То есть сам психологический фон сейчас, наверное, не очень хороший, в первую очередь, с тем промежутком времени, что он пропустил, да, глядя на футбол с трибуны. Это тоже нехорошо, что команда была без главного тренера», — сказал Мамаев в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

На данный момент «Спартак» находится на шестом месте, набрав 22 очка. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на семь очков.