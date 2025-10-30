Шалимов сравнил игру «Спартака» с мадридским «Реалом»

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов высказался об игре «Спартака» перед матчем с «Краснодаром» в 14-м туре чемпионата России.

«Я не исключаю, что для «Краснодара» это будет тяжелейшая игра. Барко сыграет по другому, где то повезёт Угальде, Маркиньос может выдать иную игру — не такую, как с «Оренбургом», когда их заменили после первого тайма. За «Спартак» волнительно, нестабильно. Так может играть «Реал», когда у тебя Беллингем, Мбаппе и Винисиус — за них не нужно забегать. Можно не наигрывать какие то фланги, когда Винисиус способен уйти влево, сместиться вправо, обыграть и отдать Беллингему, тот — разобраться, а Мбаппе — забить. У них провалов нет, — сказал Шалимов в эфире программы «Матч ТВ».

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится 2 ноября, начало – 19:30 мск. На данный момент «Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Краснодар» возглавляет турнирный зачёт, записав в свой актив 29 очков.