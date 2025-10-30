Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Завидую всем, кто играл у него». Радимов — о возможном назначении Спаллетти в «Ювентус»

«Завидую всем, кто играл у него». Радимов — о возможном назначении Спаллетти в «Ювентус»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России, а также экс-тренер молодёжной команды «Зенита» Владислав Радимов высказался о потенциальном назначении итальянского специалиста Лучано Спаллетти в туринский «Ювентус». Ранее в СМИ сообщалось, что экс-тренер «Зенита» Спаллетти в ближайшие дни может подписать контракт с «бьянконери» до конца текущего сезона с опцией продления.

«Мне довелось поработать с ним в тренерском штабе, и он оказал на меня колоссальное впечатление. Понимание футбола, управление игрой, классное чувство юмора… Настоящий человечище! Я завидую всем, кто играл и будет играть под его руководством. Он даёт огромные нагрузки, и в своё время я даже был рад, что мне не пришлось их испытать. Однако после этих нагрузок команда просто летает по полю. Если он придёт в «Ювентус», то это будет удача для туринцев, а я буду за него болеть», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

66-летний итальянский специалист возглавлял сине-бело-голубых в период с 2009 по 2014 годы. За это время Спаллетти стал двукратным чемпионом России, а также по разу завоёвывал Кубок и Суперкубок страны.

Материалы по теме
Спаллетти согласовал контракт с «Ювентусом», сделку должны оформить к утру — Ди Марцио

ТОП-5 фактов о российском футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android