Шалимов назвал условие, при котором «Спартак» приблизится к тройке лидеров РПЛ

Аудио-версия:
Бывший главный тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов рассказал об условии, при котором московский «Спартак» может приблизиться к тройке лидеров Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Спартаку» надо выдать серию побед, чтобы приблизиться к тройке лидеров. Им просто надо выиграть пять игр подряд. Вот тогда они могут смотреть на лидирующие позиции. Они один матч выигрывают, потом играют вничью, тяжело выигрывают, могут легко победить — в этом нестабильность. Пойдёт у Барко, Угальде и Маркиньоса или нет — от этого многое зависит», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Деяна Станковича 22 очка. Красно-белые отстают от лидирующего «Краснодара» на семь очков.

