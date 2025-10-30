Тренер «Монако» высказался о победе команды в матче с «Нантом», где Головин оформил дубль

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли прокомментировал победу команды в матче 10-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (5:3). В этой встрече российский полузащитник Александр Головин вышел на замену на 69-й минуте и оформил дубль.

«У нас был отличный вечер. Думаю, все, кто смотрел матч, будь то болельщики «Нанта», болельщики «Монако» или нейтральные зрители, получили удовольствие от отличного футбольного вечера. А для этого нужны две команды, поэтому я также хочу подчеркнуть, что «Нант» действительно провёл отличный матч.

Думаю, мы заслужили победу, вполне обоснованно, даже если, возможно, сами себе создали слишком много проблем. Тем не менее, я горжусь ею, ведь создание такого количества моментов — это и есть суть игры. Сегодня мы, возможно, пропустили слишком много голов, но это потому, что мы играли в свою игру. Теперь нам нужно найти правильный баланс в периоды нашего доминирования, чтобы извлечь из них пользу, и не уступать слишком много в периоды слабости, как сегодня», — приводит слова Поконьоли официальный сайт клуба.

На данный момент «Монако» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 20 очков. От лидирующего «ПСЖ» команда отстаёт на одно очко.