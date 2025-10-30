Скидки
Уфа — Нефтехимик. Прямая трансляция
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

Арне Слот назвал причины поражений «Ливерпуля» в последних матчах

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о серии поражений мерсисайдцев во всех турнирах. Напомним, в последних семи встречах «красные» уступили шесть раз.

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Сарр – 41'     0:2 Сарр – 45'     0:3 Пино – 88'    
Удаления: Налло – 79' / нет

«Возможно, вы мне не поверите, но причин, по которым мы проиграли шесть из семи матчей, немного. В последние недели нам приходилось играть через два дня или на третий, совмещая матчи в Англии и в Европе. К тому же в Кубке лиги «Ливерпуль» традиционно даёт игровое время воспитанникам академии, и мы следуем этой практике. Наш состав, вероятно, не настолько глубок, как многие думают», — приводит слова Слота Sky Sports.

Напомним, в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги «Ливерпуль» разгромно на своём поле проиграл «Кристал Пэлас» (0:3). Кроме того, действующий чемпион Англии проиграл четыре матча чемпионата подряд: «Кристал Пэлас» (1:2), «Челси» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Брентфорду» (2:3). Также «Ливерпуль» потерпел поражение в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов от «Галатасарая» (0:1).

Рекорды «Ливерпуля»:

