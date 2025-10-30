Радимов: хорошо, что «Торпедо» не выступает в РПЛ
Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре «Торпедо» после матча шестого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Кубань Холдинг» 1:1 (3:1 пен.).
Fonbet Кубок России . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 1
Кубань Холдинг
Павловская
1:0 Шитов – 21' 1:1 Дмитриев – 75'
«Я снимаю шляпу перед футболистами кубанского клуба и не понимаю, почему с такой игрой они выступают в низших лигах. Классная команда! Они играют в настоящий футбол. Что же касается «Торпедо», которое во втором тайме не играло в футбол вовсе… Хорошо, что эта команда не выступает в МИР РПЛ. Они бы в каждом матче пять голов получали», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
В Первой лиге «Торпедо» занимает 17-е место в турнирной таблице.
