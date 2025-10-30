Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов: хорошо, что «Торпедо» не выступает в РПЛ

Радимов: хорошо, что «Торпедо» не выступает в РПЛ
Комментарии

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре «Торпедо» после матча шестого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Кубань Холдинг» 1:1 (3:1 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 1
Кубань Холдинг
Павловская
1:0 Шитов – 21'     1:1 Дмитриев – 75'    

«Я снимаю шляпу перед футболистами кубанского клуба и не понимаю, почему с такой игрой они выступают в низших лигах. Классная команда! Они играют в настоящий футбол. Что же касается «Торпедо», которое во втором тайме не играло в футбол вовсе… Хорошо, что эта команда не выступает в МИР РПЛ. Они бы в каждом матче пять голов получали», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В Первой лиге «Торпедо» занимает 17-е место в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Торпедо» одолело «Кубань Холдинг» в серии пенальти в Кубке России и сыграет с «Балтикой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android