Стала известна позиция «Реала» по будущему Винисиуса

«Реал» настаивает на продлении контракта с нападающим Винисиусом, несмотря на его непростые отношения с главным тренером клуба с Хаби Алонсо, сообщает Cadena Ser.

«Реал» не собирается менять свои планы, клуб по-прежнему намерен продлить контракт с Винисиусом Жуниором и сохраняет оптимизм в этом вопросе, несмотря на осознание того, что контакт между игроком и тренером сейчас оставляет желать лучшего.

Ранее сообщалось, что Винисиус рассматривает возможность покинуть «Реал» и попросил агента найти ему новый клуб.

Напомним, в матча 10-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной» (2:1) после замены на 72-й минуте Винисиус высказывал претензии в адрес Алонсо и направился в подтрибунное помещение. Спустя некоторое время футболист вернулся на скамейку запасных и досматривал финальный отрезок матча вместе с партнёрами по команде.