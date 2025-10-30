Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Уфа — Нефтехимик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Глеб назвал самый сложный чемпионат в мире

Александр Глеб назвал самый сложный чемпионат в мире
Комментарии

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала», «Штутгарта», «Вольфсбурга» и «Барселоны» Александр Глеб высказался об игре «канониров» в текущем сезоне, назвав сильнейший чемпионат в мире на данный момент.

«Мне импонирует игра «Арсенала». Соперники допускают потери очков. «Ливерпуль» выглядит нестабильно из‑за новой тактической схемы Слота. АПЛ — самый сложный чемпионат в мире, и «Арсеналу» нельзя терять лидерство в таблице. В двух предыдущих сезонах они были близки к титулу, но чуть не дотянули: конкуренты были на пике формы, а «канониры» не отставали», — приводит слова Глеба Telecomasia.net.

На данный момент «Арсенал» возглавляет АПЛ. В активе команды Микеля Артеты 22 очка после девяти туров.

Материалы по теме
Арне Слот назвал причины поражений «Ливерпуля» в последних матчах

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android