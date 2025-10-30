Александр Глеб назвал самый сложный чемпионат в мире

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала», «Штутгарта», «Вольфсбурга» и «Барселоны» Александр Глеб высказался об игре «канониров» в текущем сезоне, назвав сильнейший чемпионат в мире на данный момент.

«Мне импонирует игра «Арсенала». Соперники допускают потери очков. «Ливерпуль» выглядит нестабильно из‑за новой тактической схемы Слота. АПЛ — самый сложный чемпионат в мире, и «Арсеналу» нельзя терять лидерство в таблице. В двух предыдущих сезонах они были близки к титулу, но чуть не дотянули: конкуренты были на пике формы, а «канониры» не отставали», — приводит слова Глеба Telecomasia.net.

На данный момент «Арсенал» возглавляет АПЛ. В активе команды Микеля Артеты 22 очка после девяти туров.

Материалы по теме Арне Слот назвал причины поражений «Ливерпуля» в последних матчах

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: