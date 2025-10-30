«Ливерпуль» повторил клубный антирекорд кубковых игр последних 92 лет
«Ливерпуль» дома проиграл «Кристал Пэлас» в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 0:3. Таким образом, мерсисайдцы уступили в кубковом матче в три мяча и сами, при этом, не забили гол впервые за 92 года.
Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Сарр – 41' 0:2 Сарр – 45' 0:3 Пино – 88'
Удаления: Налло – 79' / нет
Как сообщает статистический портал Opta Sport, в последний раз подобное у «Ливерпуля» происходило в феврале 1934 года. Тогда мерсисайдцы разгромно проиграли на «Энфилде» в матче 5-го раунда Кубка Англии «Болтону» со счётом 0:3.
Отметим, для мерсисайдцев данное поражение стало шестым в семи последних встречах во всех соревнованиях. Ранее подопечные Арне Слота уступили четыре подряд матча в АПЛ, потерпели одно поражение в двух последних играх Лиги чемпионов, а также уступили в матче Кубка английской лиги.
