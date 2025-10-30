Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Уфа — Нефтехимик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» повторил клубный антирекорд кубковых игр последних 92 лет

«Ливерпуль» повторил клубный антирекорд кубковых игр последних 92 лет
Аудио-версия:
Комментарии

«Ливерпуль» дома проиграл «Кристал Пэлас» в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 0:3. Таким образом, мерсисайдцы уступили в кубковом матче в три мяча и сами, при этом, не забили гол впервые за 92 года.

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Сарр – 41'     0:2 Сарр – 45'     0:3 Пино – 88'    
Удаления: Налло – 79' / нет

Как сообщает статистический портал Opta Sport, в последний раз подобное у «Ливерпуля» происходило в феврале 1934 года. Тогда мерсисайдцы разгромно проиграли на «Энфилде» в матче 5-го раунда Кубка Англии «Болтону» со счётом 0:3.

Отметим, для мерсисайдцев данное поражение стало шестым в семи последних встречах во всех соревнованиях. Ранее подопечные Арне Слота уступили четыре подряд матча в АПЛ, потерпели одно поражение в двух последних играх Лиги чемпионов, а также уступили в матче Кубка английской лиги.

Материалы по теме
Арне Слот назвал причины поражений «Ливерпуля» в последних матчах

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android