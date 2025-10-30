Радимов – о форварде «Торпедо»: это же вообще не футболист. Как он на поле попал?
Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал нападающего «Торпедо» Душана Бакича после матча шестого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Кубань Холдинг» 1:1 (3:1 пен.).
Fonbet Кубок России . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 1
Кубань Холдинг
Павловская
1:0 Шитов – 21' 1:1 Дмитриев – 75'
«Форвард «Торпедо» Душан Бакич — это же вообще не футболист. Как он на поле попал? Вот уж таких легионеров точно стоило бы заменить молодыми российскими игроками», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
Бакич выступает за «Торпедо» с 2025 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В составе «Торпедо» он провёл 11 матчей, в которых записал в свой актив один гол.
