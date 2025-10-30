Радимов – о форварде «Торпедо»: это же вообще не футболист. Как он на поле попал?

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал нападающего «Торпедо» Душана Бакича после матча шестого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Кубань Холдинг» 1:1 (3:1 пен.).

«Форвард «Торпедо» Душан Бакич — это же вообще не футболист. Как он на поле попал? Вот уж таких легионеров точно стоило бы заменить молодыми российскими игроками», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Бакич выступает за «Торпедо» с 2025 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В составе «Торпедо» он провёл 11 матчей, в которых записал в свой актив один гол.