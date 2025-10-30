Тренер «Кристал Пэлас» высказался о третьей за сезон победе в матчах с «Ливерпулем»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер поделился мыслями о третьей за сезон-2025/2026 победе в матчах с чемпионом Англии минувшей кампании — «Ливерпулем». Напомним, по итогам четвёртого раунда Кубка английской лиги лондонская команда разгромила мерсисайдцев со счётом 3:0.

«Это была хорошая победа. Нам понадобилось около 15 минут, чтобы войти в игру — затем мы забили удачные голы и взяли под контроль ход встречи. В первые 15 минут мы выглядели неубедительно, словно всё ещё в гостинице. Постепенно включились. Выступили нормально, но не на пике. Отдельное признание игрокам, что три раза за три месяца победили чемпиона Англии. Не знаю, как это удалось. Мы не видели их состав заранее, но там оказались Энди Робертсон, Эндо, Керкез, чемпион мира Мак Аллистер и несколько молодых футболистов. Рио Нгумоа уже показал, что умеет забивать», — приводит слова Гласнера издание BBC.

Ранее «Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ (1:2), а также не смог взять верх в игре Суперкубка Англии 2:2 (3:2 пен.).

