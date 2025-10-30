Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Уфа — Нефтехимик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Кристал Пэлас» высказался о третьей за сезон победе в матчах с «Ливерпулем»

Тренер «Кристал Пэлас» высказался о третьей за сезон победе в матчах с «Ливерпулем»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер поделился мыслями о третьей за сезон-2025/2026 победе в матчах с чемпионом Англии минувшей кампании — «Ливерпулем». Напомним, по итогам четвёртого раунда Кубка английской лиги лондонская команда разгромила мерсисайдцев со счётом 3:0.

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Сарр – 41'     0:2 Сарр – 45'     0:3 Пино – 88'    
Удаления: Налло – 79' / нет

«Это была хорошая победа. Нам понадобилось около 15 минут, чтобы войти в игру — затем мы забили удачные голы и взяли под контроль ход встречи. В первые 15 минут мы выглядели неубедительно, словно всё ещё в гостинице. Постепенно включились. Выступили нормально, но не на пике. Отдельное признание игрокам, что три раза за три месяца победили чемпиона Англии. Не знаю, как это удалось. Мы не видели их состав заранее, но там оказались Энди Робертсон, Эндо, Керкез, чемпион мира Мак Аллистер и несколько молодых футболистов. Рио Нгумоа уже показал, что умеет забивать», — приводит слова Гласнера издание BBC.

Ранее «Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ (1:2), а также не смог взять верх в игре Суперкубка Англии 2:2 (3:2 пен.).

Материалы по теме
«Ливерпуль» повторил клубный антирекорд кубковых игр последних 92 лет

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android