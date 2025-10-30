«Фламенго» вышел в финал Кубка Либертадорес, удержав в меньшинстве ничью с «Расингом»

В ночь с 29 на 30 октября мск на поле стадиона «Хуан Доминго Перон» в аргентинской Авельянеде завершился ответный матч 1/2 финала Кубка Либертадорес — главного клубного турнира Южной Америки — между аргентинским «Расингом» и бразильским «Фламенго». Матч завершился ничью со счётом 0:0, этот результат вывел в финал турнира «Фламенго» (первая игра — 0:1).

На 56-й минуте игры гости остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил нападающий Гонсало Плата. Несмотря на это, хозяева так и не смогли выйти вперёд в ответной встрече и сравнять счёт по сумме двухматчевого противостояния.

В финале Кубка Либертадорес «Фламенго» сыграет с победителем противостояния эквадорского «ЛДУ Кито» и бразильского «Палмейраса» (первый матч — 3:0 в пользу «ЛДУ Кито»).