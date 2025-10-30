Скидки
Главная Футбол Новости

Месси рассказал, что нужно сделать «Интер Майами», чтобы завоевать Кубок МЛС

Месси рассказал, что нужно сделать «Интер Майами», чтобы завоевать Кубок МЛС
Аудио-версия:
Комментарии

38-летний нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился мыслями о том, что нужно сделать «цаплям», чтобы завоевать Кубок МЛС по итогам плей-офф соревнований.

«За последние два сезона мы прибавили и стали заметно сильнее. Бывали моменты очень хорошей игры, но у нас по‑прежнему нестабильность и мы пропускаем много голов. Если хотим выиграть Кубок МЛС, нужно продолжать прогрессировать. В прошлом году мы это почувствовали: выиграли регулярный чемпионат, а затем вылетели в первом раунде», — приводит слова Месси издание ESPN.

Отметим, в текущем сезоне плей-офф «Интер Майами» дошёл до 1/8 финала, где выиграл первый матч двухматчевой серии с «Нэшвиллом» со счётом 3:1. Ответная встреча состоится 2 ноября в Нэшвилле на «ГЕОДИС Парк».

