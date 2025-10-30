Скидки
Уфа — Нефтехимик. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

42-летний Сычёв назвал причину возобновления профессиональной карьеры в «Иртыше»

42-летний Сычёв назвал причину возобновления профессиональной карьеры в «Иртыше»
Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Марселя» Дмитрий Сычёв, на данный момент занимающий должность президента омского «Иртыша», ответил на вопрос о своём решении возобновить карьеру игрока. Напомним, ранее Сычёв заявил, что возобновит карьеру футболиста в следующем сезоне. Форвард хочет сыграть в составе омского «Иртыша» в Кубке России.

— Это один из способов повышения интереса к «Иртышу». Недавно во время прощального матча Дениса Глушакова поймал себя на мысли: «Как же здорово снова ощутить эти эмоции». Хочу играть за «Иртыш», но должно совпасть много факторов. Надо, чтобы в клубе все было в порядке. Возобновление карьеры — серьёзный процесс. Не хочу просто выходить на поле и отбывать номер. Нужна подготовка, соблюдение режима, правильное питание, сон, восстановление, тренажерный зал. Необходимо провести сборы, войти в тонус.

— То есть это история не на один матч?
— Нет, конечно, — приводит слова Сычёва издание RG.

Сычёву 42 года. За свою карьеру нападающий выступал за тамбовский и московский «Спартак», «Марсель», московский «Локомотив», минское «Динамо», нижегородскую «Волгу», «Окжетпес», «Локомотив-Казанку» и «Пюник».

