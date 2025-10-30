Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сычёв высказался об ужесточении лимита на легионеров, оценив текущий уровень РПЛ

Сычёв высказался об ужесточении лимита на легионеров, оценив текущий уровень РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Марселя» Дмитрий Сычёв, на данный момент занимающий должность президента омского «Иртыша», высказался относительно текущего уровня Российской Премьер-Лиги и ужесточения лимита на легионеров.

— Уровень Премьер-Лиги падает, топчется на месте или повышается?
— Если бы были еврокубки, можно было бы объективно судить. Конечно, их не хватает. Но мне нравится наш чемпионат, смотрю его каждую неделю. Я не из тех, кто будет говорить: «У нас всё плохо, все слабые». У меня немножко другое видение. И как продукт, и как зрелище Премьер-Лига привлекательна. Может, не хватает ярких футболистов, однако, с другой стороны, есть талантливая молодёжь.

— С ужесточением лимита молодых будет больше?
— Пока же непонятно, в каком окончательном виде будет принят лимит.

— Как вы относитесь к идее с ужесточением?
— Это классная стратегия — чтобы было больше молодых. Но посмотрим, как всё будет реализовано. Я за эту идею. Клубы начнут пристальнее следить за своими академиями, развивать их. Сейчас они в основном смотрят в сторону рынка легионеров. Проще купить иностранца, чем тщательно подводить своих воспитанников к основной команде. Будет расти институт юношеских сборных, активнее будет вестись работа по воспитанию подрастающего поколения.

— При этом топ-клубы, как и большинство тренеров, против нового лимита. Один из их посылов — когда нас вернут в еврокубки, мы будем не готовы к конкуренции.
— Никто не знает, как будут выглядеть наши клубы после возвращения в еврокубки. Не надо говорить в сослагательном наклонении. Конечно, искусственно ставить россиян не надо. Но легионеры ведь никуда не денутся — просто их станет меньше и они будут качественнее. Нужно три-четыре иностранца, с которых молодёжь будет брать пример, — не больше. Футболисты уровня Диарра, Виллиана, Это'О, Халка, Витселя, Барко — такие люди нам нужны. Однако посмотрите на Премьер-Лигу: много легионеров среднего уровня, — приводит слова Сычёва издание RG.

Ранее сообщалось, что рассматривается вариант с 10 легионерами в заявке, из которых на поле одновременно могут находиться пять. На текущий момент клубы РПЛ могут включать в заявку не более 13 иностранных игроков. Также одновременно на поле могут находиться не более восьми легионеров.

Материалы по теме
42-летний Сычёв назвал причину возобновления профессиональной карьеры в «Иртыше»

Самые результативные легионеры РПЛ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android