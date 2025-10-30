Сычёв высказался об ужесточении лимита на легионеров, оценив текущий уровень РПЛ

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Марселя» Дмитрий Сычёв, на данный момент занимающий должность президента омского «Иртыша», высказался относительно текущего уровня Российской Премьер-Лиги и ужесточения лимита на легионеров.

— Уровень Премьер-Лиги падает, топчется на месте или повышается?

— Если бы были еврокубки, можно было бы объективно судить. Конечно, их не хватает. Но мне нравится наш чемпионат, смотрю его каждую неделю. Я не из тех, кто будет говорить: «У нас всё плохо, все слабые». У меня немножко другое видение. И как продукт, и как зрелище Премьер-Лига привлекательна. Может, не хватает ярких футболистов, однако, с другой стороны, есть талантливая молодёжь.

— С ужесточением лимита молодых будет больше?

— Пока же непонятно, в каком окончательном виде будет принят лимит.

— Как вы относитесь к идее с ужесточением?

— Это классная стратегия — чтобы было больше молодых. Но посмотрим, как всё будет реализовано. Я за эту идею. Клубы начнут пристальнее следить за своими академиями, развивать их. Сейчас они в основном смотрят в сторону рынка легионеров. Проще купить иностранца, чем тщательно подводить своих воспитанников к основной команде. Будет расти институт юношеских сборных, активнее будет вестись работа по воспитанию подрастающего поколения.

— При этом топ-клубы, как и большинство тренеров, против нового лимита. Один из их посылов — когда нас вернут в еврокубки, мы будем не готовы к конкуренции.

— Никто не знает, как будут выглядеть наши клубы после возвращения в еврокубки. Не надо говорить в сослагательном наклонении. Конечно, искусственно ставить россиян не надо. Но легионеры ведь никуда не денутся — просто их станет меньше и они будут качественнее. Нужно три-четыре иностранца, с которых молодёжь будет брать пример, — не больше. Футболисты уровня Диарра, Виллиана, Это'О, Халка, Витселя, Барко — такие люди нам нужны. Однако посмотрите на Премьер-Лигу: много легионеров среднего уровня, — приводит слова Сычёва издание RG.

Ранее сообщалось, что рассматривается вариант с 10 легионерами в заявке, из которых на поле одновременно могут находиться пять. На текущий момент клубы РПЛ могут включать в заявку не более 13 иностранных игроков. Также одновременно на поле могут находиться не более восьми легионеров.

