Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Арсенал» установил рекорд английского футбола всех времён

Комментарии

Лондонский «Арсенал» одолел «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги со счётом 2:0, тем самым установив рекорд английского футбола всех времён.

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Нванери – 57'     2:0 Сака – 76'    

Как сообщает статистический портал Opta Sport, «Арсенал» стал первой в истории командой высшего английского дивизиона, одержавшей шесть сухих побед в шести встречах в течение одного месяца.

Отметим, что ранее «канониры» переиграли в АПЛ «Кристал Пэлас» (1:0), «Фулхэм» (1:0), «Вест Хэм» (2:0), в Лиге чемпионов лондонцы были сильнее мадридского «Атлетико» (4:0) и «Олимпиакоса» (2:0), а также победили «Брайтон» (2:0) в Кубке лиги.

