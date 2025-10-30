«Арсенал» установил рекорд английского футбола всех времён

Лондонский «Арсенал» одолел «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги со счётом 2:0, тем самым установив рекорд английского футбола всех времён.

Как сообщает статистический портал Opta Sport, «Арсенал» стал первой в истории командой высшего английского дивизиона, одержавшей шесть сухих побед в шести встречах в течение одного месяца.

Отметим, что ранее «канониры» переиграли в АПЛ «Кристал Пэлас» (1:0), «Фулхэм» (1:0), «Вест Хэм» (2:0), в Лиге чемпионов лондонцы были сильнее мадридского «Атлетико» (4:0) и «Олимпиакоса» (2:0), а также победили «Брайтон» (2:0) в Кубке лиги.

