Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

30 октября главные новости спорта, результаты футбола, результаты тенниса, НБА и Единая лига, результаты НХЛ и КХЛ, Головин

Головин оформил дубль за «Монако», Хачанов обыграл Фонсеку в Париже. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Российский атакующий полузащитник Александр Головин оформил дубль, который помог «Монако» одолеть «Нант» в матче Лиги 1, россиянин Карен Хачанов обыграл бразильца Жоао Фонсеку и вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, «Кристал Пэлас» разгромил в гостях «Ливерпуль», выбив «красных» из Кубка лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Дубль Головина принёс «Монако» победу над «Нантом» в матче Лиги 1.
  2. Хачанов обыграл Фонсеку и вышел в третий круг «Мастерса» в Париже.
  3. «Кристал Пэлас» выбил «Ливерпуль» из Кубка лиги, в третий раз подряд обыграв мерсисайдцев.
  4. «Бруклин» проиграл пятый подряд матч на старте НБА. Егор Дёмин набрал четыре очка.
  5. Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка английской лиги.
  6. «Русский гол» защитника Проворова помог «Коламбусу» обыграть «Торонто».
  7. «Зенит» в концовке вырвал победу у «Бетсити Пармы» в Единой лиге.
  8. Бублик вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, обыграв Муте в двух сетах.
  9. СКА одержал победу над «Сибирью», у новосибирцев пятое поражение подряд.
  10. ЦСКА крупно обыграл «Уралмаш» в Единой лиге.
  11. «Торпедо» одолело «Кубань Холдинг» в серии пенальти в Кубке России и сыграет с «Балтикой».
  12. «Ак Барс» уверенно обыграл «Металлург» 4:0, продлив серию побед до 11 матчей.
  13. Янник Синнер в двух сетах обыграл Бергса и вышел в третий круг «Мастерса» в Париже.
  14. «Фламенго» вышел в финал Кубка Либертадорес, удержав в меньшинстве ничью с «Расингом».
  15. Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» разгромить «Нью-Орлеан» в матче НБА.
