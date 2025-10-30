Головин оформил дубль за «Монако», Хачанов обыграл Фонсеку в Париже. Главное к утру
Российский атакующий полузащитник Александр Головин оформил дубль, который помог «Монако» одолеть «Нант» в матче Лиги 1, россиянин Карен Хачанов обыграл бразильца Жоао Фонсеку и вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, «Кристал Пэлас» разгромил в гостях «Ливерпуль», выбив «красных» из Кубка лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Дубль Головина принёс «Монако» победу над «Нантом» в матче Лиги 1.
- Хачанов обыграл Фонсеку и вышел в третий круг «Мастерса» в Париже.
- «Кристал Пэлас» выбил «Ливерпуль» из Кубка лиги, в третий раз подряд обыграв мерсисайдцев.
- «Бруклин» проиграл пятый подряд матч на старте НБА. Егор Дёмин набрал четыре очка.
- Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка английской лиги.
- «Русский гол» защитника Проворова помог «Коламбусу» обыграть «Торонто».
- «Зенит» в концовке вырвал победу у «Бетсити Пармы» в Единой лиге.
- Бублик вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, обыграв Муте в двух сетах.
- СКА одержал победу над «Сибирью», у новосибирцев пятое поражение подряд.
- ЦСКА крупно обыграл «Уралмаш» в Единой лиге.
- «Торпедо» одолело «Кубань Холдинг» в серии пенальти в Кубке России и сыграет с «Балтикой».
- «Ак Барс» уверенно обыграл «Металлург» 4:0, продлив серию побед до 11 матчей.
- Янник Синнер в двух сетах обыграл Бергса и вышел в третий круг «Мастерса» в Париже.
- «Фламенго» вышел в финал Кубка Либертадорес, удержав в меньшинстве ничью с «Расингом».
- Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» разгромить «Нью-Орлеан» в матче НБА.
