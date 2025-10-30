Головин оформил дубль за «Монако», Хачанов обыграл Фонсеку в Париже. Главное к утру

Российский атакующий полузащитник Александр Головин оформил дубль, который помог «Монако» одолеть «Нант» в матче Лиги 1, россиянин Карен Хачанов обыграл бразильца Жоао Фонсеку и вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, «Кристал Пэлас» разгромил в гостях «Ливерпуль», выбив «красных» из Кубка лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».