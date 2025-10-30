Бубнов анекдотом ответил на вопрос о ситуации в «Динамо» после назначения Карпина

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал анекдот во время обсуждения ситуации в московском «Динамо».

«Волк гонится за зайцем с лисой. Охотники сделали ловушку, в которую эти туда попали. Волк подходит и говорит: «Попались». А лиса же хитрая: «Давай, прежде чем мы с жизнью попрощаемся, мы тебе станцуем и споём». Волк подумал: «А почему нет?» Спускается к ним, и те начинают. Идёт шум, гам… Охотники идут, увидели их и замочили всех троих. И волк, истекая кровью, говорит: «Ну чё тебе, дураку, надо было? Пожрать есть, баба есть… Шоу захотел!» (Смеётся.)

Чего вам надо было? У вас Личка был, который ещё и чуть чемпионом не стал и шёл хорошо? Шоу захотели? Вот вам», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По состоянию на текущий момент «Динамо» с 16 очками находится на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ.

