Арне Слот: у «Ливерпуля» и с игроками старта было не много побед над «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о поражении своей команды в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги, где мерсисайдцы разгромно на своём поле уступили «Кристал Пэлас» (0:3).
«Сейчас в распоряжении клуба лишь 15 футболистов. Плюс этот турнир традиционно служит площадкой для игроков академии — я посчитал такое решение верным. Итог матча не заставил меня передумать, так как и с нашими игроками стартового состава побед над «Кристал Пэлас» было не много», — приводит слова Слота The Athletic.
Напомним, в текущем сезоне «Ливерпуль» трижды встречался с «Кристал Пэлас» и трижды не смог взять верх. Мерсисайдцы проиграли в АПЛ (1:2), не смогли одолеть лондонцев в Суперкубке Англии (2:2, 2:3 пен.) и проиграли в Кубке английской лиги (0:3).
- 30 октября 2025
