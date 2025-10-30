Скидки
19:30 Мск
Арне Слот: у «Ливерпуля» и с игроками старта было не много побед над «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о поражении своей команды в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги, где мерсисайдцы разгромно на своём поле уступили «Кристал Пэлас» (0:3).

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Сарр – 41'     0:2 Сарр – 45'     0:3 Пино – 88'    
Удаления: Налло – 79' / нет

«Сейчас в распоряжении клуба лишь 15 футболистов. Плюс этот турнир традиционно служит площадкой для игроков академии — я посчитал такое решение верным. Итог матча не заставил меня передумать, так как и с нашими игроками стартового состава побед над «Кристал Пэлас» было не много», — приводит слова Слота The Athletic.

Напомним, в текущем сезоне «Ливерпуль» трижды встречался с «Кристал Пэлас» и трижды не смог взять верх. Мерсисайдцы проиграли в АПЛ (1:2), не смогли одолеть лондонцев в Суперкубке Англии (2:2, 2:3 пен.) и проиграли в Кубке английской лиги (0:3).

Арне Слот назвал причины поражений «Ливерпуля» в последних матчах

Рекорды «Ливерпуля»:

