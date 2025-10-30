Мамаев сравнил состав «Динамо» с пятью командами верхней части таблицы РПЛ

Экс-полузащитник ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова» Павел Мамаев высказался об игре «Динамо» под руководством Валерия Карпина.

— По матчу «Зенит» — «Динамо» чувствовалось, что у московской команды самый слабый состав, если сравнить с «Краснодаром», «Локомотивом», «Зенитом», ЦСКА и «Спартаком».

— Сколько времени ещё даём Карпину?

— Не в моей компетенции давать ему время. С любым тренером нужно время. Также у Карпина подход, который непривычен для многих футболистов. Он более профессионален, более требователен. И вот эта объединяющая история требует времени. Когда ты в неё погружаешься, становится легче. И руководителям «Динамо» нужно набраться терпения, плюс необходимо усиление, — сказал Мамаев в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

На данный момент «Динамо» находится на девятом месте, набрав 16 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на 13 очков.

Материалы по теме Бубнов анекдотом ответил на вопрос о ситуации в «Динамо» после назначения Карпина

Самая крупная победа «Динамо»: