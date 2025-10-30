Мамаев сравнил состав «Динамо» с пятью командами верхней части таблицы РПЛ

Экс-полузащитник ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова» Павел Мамаев высказался об игре «Динамо» под руководством Валерия Карпина.
— По матчу «Зенит» — «Динамо» чувствовалось, что у московской команды самый слабый состав, если сравнить с «Краснодаром», «Локомотивом», «Зенитом», ЦСКА и «Спартаком».
— Сколько времени ещё даём Карпину?
— Не в моей компетенции давать ему время. С любым тренером нужно время. Также у Карпина подход, который непривычен для многих футболистов. Он более профессионален, более требователен. И вот эта объединяющая история требует времени. Когда ты в неё погружаешься, становится легче. И руководителям «Динамо» нужно набраться терпения, плюс необходимо усиление, — сказал Мамаев в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.
На данный момент «Динамо» находится на девятом месте, набрав 16 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на 13 очков.
