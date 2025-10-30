Защитник «Оренбурга»: после матча со «Спартаком» нам нужно было отдохнуть друг от друга

Центральный защитник «Оренбурга» Артём Касимов рассказал, что команда взяла паузу после поражения от московского «Спартака» (0:1) в выездном матче 13-го тура Мир РПЛ.

«У нас был тяжёлый выезд в Москву. В первую очередь он был сложен в плане психологии. Нам нужны были выходные. Немного отдохнуть друг от друга, подумать. Все наши ребята не дураки, они знают, что происходит в чемпионате и как играют наши конкуренты. Все всё понимают», — сказал Касимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам 13-го тура РПЛ «Оренбург» опустился в зону прямого вылета из-за собственного поражения и выездной победы «Сочи» над «Ахматом» (4:2). «Газовики» занимают 15-е место с восемью очками в 13 матчах, столько же у находящегося выше по дополнительным показателям «Сочи», замыкает таблицу лиги набравший семь очков «Пари НН».

В 14-м туре РПЛ 2 ноября «Оренбург» сыграет на своём поле с «Сочи».

