Главная Футбол Новости

Экс-жена Аршавина: он продал мою Bentley, купил Merсedes, а разницу забрал себе

Алиса Аршавина, бывшая жена известного экс-футболиста «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина, рассказала о подарке футболиста в браке.

«Я даже не подумала в ПТС заглянуть сразу. Туда уже заглянула уже потом. Обалдела от того, что, оказывается, у меня уже не новая машина. То есть он продал мою Bentley, чтобы купить мне Merсedes, а разницу забрал себе. Оказывается, машине было уже полгода», — сказала Аршавина в телепрограмме «Хватит слухов!» на канале «ТВ-Центр».

За свою профессиональную карьеру Аршавин выступал за санкт-петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», казахстанский «Кайрат» и краснодарскую «Кубань». В составе национальной команды России Аршавин провёл 75 матчей, забив 17 голов.

