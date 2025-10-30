Микель Артета высказался по итогам победного для «Арсенала» матча с «Брайтоном»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался по итогам матча четвёртого раунда Кубка английской лиги с «Брайтоном» (2:0).

«Если честно, это был особенный вечер, и я очень рад по разным причинам. Понятно, что мы вышли в четвертьфинал, выиграли у действительно сильного соперника. Мы сделали 10 замен (в стартовом составе. — Прим «Чемпионата»), выпустили игроков, которые никогда не играли вместе, и у нас было два грандиозных дебюта для Макса Доумена и Андре Харриман-Аннуса.

Это уникальное чувство — дать кому-то шанс и воплотить мечту в реальность. Я очень рад, что всё сложилось удачно и нам удалось выиграть», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».