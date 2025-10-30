Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микель Артета высказался по итогам победного для «Арсенала» матча с «Брайтоном»

Микель Артета высказался по итогам победного для «Арсенала» матча с «Брайтоном»
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался по итогам матча четвёртого раунда Кубка английской лиги с «Брайтоном» (2:0).

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Нванери – 57'     2:0 Сака – 76'    

«Если честно, это был особенный вечер, и я очень рад по разным причинам. Понятно, что мы вышли в четвертьфинал, выиграли у действительно сильного соперника. Мы сделали 10 замен (в стартовом составе. — Прим «Чемпионата»), выпустили игроков, которые никогда не играли вместе, и у нас было два грандиозных дебюта для Макса Доумена и Андре Харриман-Аннуса.

Это уникальное чувство — дать кому-то шанс и воплотить мечту в реальность. Я очень рад, что всё сложилось удачно и нам удалось выиграть», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Материалы по теме
«Арсенал» установил рекорд английского футбола всех времён
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android