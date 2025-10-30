Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 30 октября

Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 30 октября
Комментарии

Сегодня, 30 октября, продолжится стадия 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня пройдут два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей 1/8 финала Пути регионов Кубка России на 30 октября (время московское):

  • 17:00. «Уфа» — «Нефтехимик»;
  • 19:30. «Факел» — «Арсенал» Тула.
Паркуй автобус и выиграй PS5!
Паркуй автобус и выиграй PS5!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymw22nd

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, победив «Краснодар» (1:0).

Календарь матчей Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
«Торпедо» одолело «Кубань Холдинг» в серии пенальти в Кубке России и сыграет с «Балтикой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android