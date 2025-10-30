Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 30 октября

Сегодня, 30 октября, продолжится стадия 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня пройдут два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей 1/8 финала Пути регионов Кубка России на 30 октября (время московское):
- 17:00. «Уфа» — «Нефтехимик»;
- 19:30. «Факел» — «Арсенал» Тула.
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, победив «Краснодар» (1:0).