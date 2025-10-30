Кононов — о победе «Торпедо» над «Кубанью Холдинг»: получилось то, что получилось

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался по итогам матча шестого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Кубанью Холдинг». Встреча завершилась победой автозаводцев со счётом 1:1 (3:1 пен.).

«Первый тайм был достаточно неплохим. Мы использовали немного другую схему, сочетания игроков было другим, дали нескольким нашим игрокам отдохнуть. Это Каштанов, Юшин и Бородин, которые вообще не были в заявке. Остальные ребята, те, кто играл предыдущую игру, также не были в стартовом составе. Поэтому состав был не то что экспериментальным, по сути, боевым. В любом случае если брать по игрокам, по качеству футболистов, то у нас очень-очень приличный состав. В первом тайме, играя схему в четыре защитника, мы преследовали цель наигрывания этой тактики. Какие-то моменты у нас получались, какие-то нет, но в целом у нас было преимущество, могли завершать пару атак. Во втором тайме также, когда мы играли в четыре защитника, был выход один на один Бакича, но, к сожалению, он его не реализовал.

Дальше получилось то, что получилось. Это было где-то минут 5-10, когда наши ребята чего-то не так начали играть, больше садиться в оборону. На мой взгляд, мы должны заставлять соперника ошибаться, нужно выдвигаться, делать отбор с выдвижением на соперника, вытеснять его на его половину поля и прессинговать. Возможно, ребята чисто психологически хотели удержать счёт. Может быть, где-то кто-то подустал. Плюс свистки судьи, где была борьба, но он считал нужным пару раз свистнуть, перестраховывался. И мы пропустили с пенальти. Наверное, так надо было нам, чтобы мы прошли через пенальти, через то, что Ростислав здорово отработал и взял три одиннадцатиметровых удара. Так или иначе, работа идёт. Двигаемся дальше, готовимся к следующей игре», — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».