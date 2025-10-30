Скидки
«Меня спас крестик!» Российский футболист рассказал, как выжил после удара молнии на поле

Бывший вратарь юношеской команды «Знамени Труда» Иван Заборовский поделился воспоминаниями о ситуации в 2020 году, когда в него прямо на поле ударила молния. Футболист признался, что его спас нательный крестик — он поглотил разряд от молнии в себя.

— Разряд попал в цепочку с крестиком на шее. Как ты об этом узнал?
— Первое, что мне сказали: «В тебя попала молния». Смотрю на тело, на нем — все черное, в ожогах. Один из них — в форме крестика. Заинтересовался: «Откуда это?» Мне ответили: «Молния угодила в цепочку». Она расплавилась, а крестик хранится дома в святой воде.

— Крестик тебе реально, без метафор, помог в момент удара?
— Крестик меня и спас! Поглотил удар молнии. На стадионе — много металла: ворота, вышки, ограждения. Ребята бегали с кольцами и крестиками. Их было 50 человек — но почему попало именно в меня?

— Ты говорил о религиозном аспекте произошедшего с тобой. В Бога верил и прежде?
— Всю жизнь. Меня крестили, купили крестик, который я не снимал. Поцеловать крестик перед матчем, перекреститься — стандартные вещи. К тому же у бабушки и папы стоят иконы — дома под них выделена отдельная полочка. Бабуля всегда говорила: «Бог тебе в помощь. Все будет хорошо», — приводит слова Заборовского Sport24.

