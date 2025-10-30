Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей 10-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Вчера, 29 октября, состоялись все матчи 10-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 10-го тура чемпионата Франции:

«Ницца» – «Лилль» — 2:0;

«Метц» – «Ланс» — 2:0;

«Лорьян» – «Пари Сен-Жермен» — 1:1;

«Гавр» – «Брест» — 1:0;

«Тулуза» – «Ренн» — 2:2;

«Страсбург» – «Осер» — 3:0;

«Париж» – «Лион» — 3:3;

«Нант» – «Монако» — 3:5;

«Марсель» – «Анже» — 2:2.

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 21 очко за 10 матчей. На втором месте располагается «Монако» (20), на третьем — «Марсель» (19).