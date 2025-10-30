«Изменения видны даже в анализе крови». Врач «Ротора» — о перелётах на матчи в Хабаровск

Врач «Ротора» Валерий Ткаченко высказался об одной из главных сложностей игры в низших дивизионах чемпионата России — это поездки на матчи в Хабаровск.

«Поездки в Хабаровск — очень сложная вещь с точки зрения логистики и дополнительной нагрузки на организм в преддверии матча. Во-первых, вам нужно выстроить своё путешествие так, чтобы максимально сократить время на переезд. Чтобы оставить на восстановление после игры как можно больше времени. Тут много деталей: на какое время билеты, через сколько пересадка (если она есть), во сколько ужин в Хабаровске, что именно на ужин, сколько времени на сон? Все эти вопросы влияют не только на результат матча на Дальнем Востоке, но и на результат следующего тура.

Когда футболист пересекает климатические и часовые пояса, нарушаются его биоритмы. Центральная нервная система оказывается в состоянии сильнейшего стресса. Она не может понять, почему вместо привычного сна сталкивается с максимальными физическими нагрузками или получает пищу. Организм сопротивляется, центральная нервная система посылает сигналы тревоги. Повышается артериальное давление, учащается сердцебиение, усиливается кровоток. Изменения можно увидеть даже в анализе крови. Это и называется адаптация», — сказал Ткаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Черновым.