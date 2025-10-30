Скидки
Павел Мамаев заявил, что в РПЛ есть только два топ-клуба

Бывший полузащитник ЦСКА и «Краснодара» Павел Мамаев считает, что по состоянию на сегодняшний день в Мир РПЛ есть только два топ-клуба. К таким командам Мамаев причисляет «Зенит» и «Краснодар».

«Моё мнение следующее. На сегодняшний день, вот честно скажу, вот без обид там командам остальным, я считаю, что за последние четыре сезона есть два топ-клуба — это «Краснодар» и «Зенит». Между ними проходят самые интересные матчи по эпатажу, между ними разыгрывается золото.

Они вот два основных претендента, потому что, ну вот даже Сергей Игнашевич был, если ты вспомнишь, он подтвердил, что последние три-четыре сезона самые интересные матчи с точки зрения накала, интереса болельщиков — это игры между «Зенитом» и «Краснодаром», то есть даже дерби отошли все на второй план», — сказал Мамаев в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

