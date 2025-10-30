Скидки
Главная Футбол Новости

Сборная России отреагировала на голы Александра Головина за «Монако»

Сборная России отреагировала на голы Александра Головина за «Монако»
Комментарии

Пресс-служба сборной России по футболу отреагировала на дубль полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 10-го тура французской Лиги 1 с «Нантом» (5:3). Россиянин начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 69-й минуте. Для Головина эти голы стали первыми в сезоне в чемпионате Франции.

Франция — Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2025, среда. 23:05 МСК
Нант
Нант
Окончен
3 : 5
Монако
Монако
0:1 Кулибали – 6'     1:1 Гирасси – 19'     1:2 Балогун – 41'     2:2 Гирасси – 45+6'     2:3 Аклиуш – 55'     2:4 Головин – 75'     3:4 Мохамед – 80'     3:5 Головин – 90+4'    

«Головин оформил дубль и принёс победу «Монако». Саша вышел на замену в матче Лиги 1 и за 19 минут забил два мяча. Браво, Голова», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России, которое было опубликовано в телеграм-канале.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.

