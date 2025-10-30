Скидки
19:30 Мск
Венсан Компани отреагировал на победу «Баварии» над «Кёльном» в Кубке Германии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался по итогам матча 1/16 финала Кубка Германии с «Кёльном». Прошедшая накануне встреча завершилась победой мюнхенцев со счётом 4:1.

Кубок Германии . 1/16 финала
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
1 : 4
Бавария
Мюнхен
1:0 Ахе – 31'     1:1 Диас – 36'     1:2 Кейн – 38'     1:3 Кейн – 64'     1:4 Олисе – 72'    

«Это был отличный бой, настоящий кубковый матч. Я очень рад боевому настрою наших ребят. Мы отыгрались после 0:1 и оставались опасными во втором тайме. Мы поддерживали высокий темп. «Кёльн» же продолжал бороться и пытался вернуться в игру. Я очень рад. У нас были отличные голевые моменты в первом тайме, но иногда мы были недостаточно быстры.

С другой стороны, мы всегда были опасны. Для нас важно использовать весь состав, и у нас ещё есть игроки, которые возвращаются в строй. Сейчас у нас три матча за шесть дней, так что мы будем только восстанавливаться после этой игры», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

