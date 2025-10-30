Венсан Компани отреагировал на победу «Баварии» над «Кёльном» в Кубке Германии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался по итогам матча 1/16 финала Кубка Германии с «Кёльном». Прошедшая накануне встреча завершилась победой мюнхенцев со счётом 4:1.

«Это был отличный бой, настоящий кубковый матч. Я очень рад боевому настрою наших ребят. Мы отыгрались после 0:1 и оставались опасными во втором тайме. Мы поддерживали высокий темп. «Кёльн» же продолжал бороться и пытался вернуться в игру. Я очень рад. У нас были отличные голевые моменты в первом тайме, но иногда мы были недостаточно быстры.

С другой стороны, мы всегда были опасны. Для нас важно использовать весь состав, и у нас ещё есть игроки, которые возвращаются в строй. Сейчас у нас три матча за шесть дней, так что мы будем только восстанавливаться после этой игры», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».