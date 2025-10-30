Скидки
«Все почувствовали — что-то не так». Экс-игрок «Чайки» — о последствиях долгих перелётов

Защитник «Волгаря» и экс-игрок «Чайки» Данил Пелих высказался об одной из главных сложностей игры в низших дивизионах чемпионата России — это перелёты на матчи в отдалённые регионы.

«Слышал о подобном эффекте, но, честно говоря, не придавал этому особого значения. После Красноярска нам дали дополнительный выходной и немного снизили нагрузки в следующем микроцикле. В принципе, перед игрой с «Сочи» чувствовал себя нормально. Но когда вышли на разминку… Все почувствовали — что-то не так. Мышцы превратились в камень. С трудом привели себя в тонус. Во время игры чувствовал, будто на каждой ноге по два лишних килограмма. Проиграли 0:2. Я сначала вообще не понял, что это было. Уже после игры одноклубники и физиотерапевт рассказали, в чём дело. Эта неприятная штука, этот эффект… Он определённо есть», — сказал Ткаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Черновым.

