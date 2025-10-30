Скидки
Футбол Новости

Радимов — об атаке «Динамо» в матче с «Зенитом»: объём работы был, но КПД нулевой

Радимов — об атаке «Динамо» в матче с «Зенитом»: объём работы был, но КПД нулевой
Комментарии

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался по итогам центрального матча 13-го тура Мир РПЛ между сине-бело-голубыми и московским «Динамо». Победу во встрече со счётом 2:1 одержал «Зенит».

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

«Такие матчи бывают, Сергеев играл очень плохо, а Тюкавин, я думаю, после травмы действительно не набрал тех кондиций, которые мы видели раньше. Это не тот Тюкавин, которого мы знали. А ещё вдвоём, мне кажется, они никогда не играли, они как-то не могли понять, кому где находиться в какой момент.

То есть вроде объём работы-то был, а КПД был, как любит говорить Аршавин, нулевой. Один Бителло выглядел очень здорово, но одного человека мало», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

