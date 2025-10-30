Футболист, в которого ударила молния, рассказал, кто из РПЛ оплатил ему операцию

Бывший вратарь юношеской команды «Знамени Труда» Иван Заборовский поделился воспоминаниями о своём восстановлении после удара молнии в 2020 году. Футболист рассказал, что ему материально помогали и представители Мир РПЛ. В частности, операцию молодому вратарю оплатил голкипер Андрей Лунёв, который ныне выступает за московское «Динамо».

Момент попадания молнии в Заборовского. Видео:

— Как быстро приехала скорая?

— Очень оперативно! Уже минут через семь была на месте. От поля до больницы — если дороги свободны и попадать под зелёный свет — 10 минут.

— Какого уровня эта больница?

— Для обычной орехово-зуевской — сойдёт. А при таких экстренных ситуациях — вообще пушка! Обо мне хорошо позаботились. А через три часа меня на вертолёте перевезли в люберецкую больницу. Но больше всего понравилось в московской, где мне делали операцию на ухо.

— Операция была платной?

— Ага. Лунёв и некоторые другие вратари скинули деньги маме на карту. От одного человека — кажется, именно от Андрея — пришло 80 тысяч рублей, — приводит слова Заборовского Sport24.