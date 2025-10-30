Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист, в которого ударила молния, рассказал, кто из РПЛ оплатил ему операцию

Футболист, в которого ударила молния, рассказал, кто из РПЛ оплатил ему операцию
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь юношеской команды «Знамени Труда» Иван Заборовский поделился воспоминаниями о своём восстановлении после удара молнии в 2020 году. Футболист рассказал, что ему материально помогали и представители Мир РПЛ. В частности, операцию молодому вратарю оплатил голкипер Андрей Лунёв, который ныне выступает за московское «Динамо».

Момент попадания молнии в Заборовского. Видео:

— Как быстро приехала скорая?
— Очень оперативно! Уже минут через семь была на месте. От поля до больницы — если дороги свободны и попадать под зелёный свет — 10 минут.

— Какого уровня эта больница?
— Для обычной орехово-зуевской — сойдёт. А при таких экстренных ситуациях — вообще пушка! Обо мне хорошо позаботились. А через три часа меня на вертолёте перевезли в люберецкую больницу. Но больше всего понравилось в московской, где мне делали операцию на ухо.

— Операция была платной?
— Ага. Лунёв и некоторые другие вратари скинули деньги маме на карту. От одного человека — кажется, именно от Андрея — пришло 80 тысяч рублей, — приводит слова Заборовского Sport24.

Материалы по теме
Видео
«Меня спас крестик!» Российский футболист рассказал, как выжил после удара молнии на поле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android