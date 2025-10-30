Скидки
Илья Ковальчук поддержал идею назначить главным тренером «Спартака» Александра Мостового

Российский бывший хоккеист Илья Ковальчук высказался о сложившейся ситуации в московском «Спартаке» и поддержал идею назначить главным тренером красно-белых Александра Мостового. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ. Лидирует в чемпионате «Краснодар».

— Там странная ситуация. Лично мне Станкович как тренер очень симпатичен. Эмоциональный, харизматичный. Красно-белым именно такой и нужен. Когда проводился матч в честь 10-летия арены и мы сидели в раздевалке, мне показалось, что все пацаны — это очень сплочённая команда. И иностранцы, и русские — все хорошо общаются. Потому что в футболе часто бывает, что легионеры сами по себе держатся.

Но потом Станкович схватил дисквалификацию, пошли разговоры о сборной Сербии… Просто понять прессу всегда сложно. И видно даже по спартаковцам — сейчас они с горем пополам обыграли «Оренбург» (1:0). С таким составом они, конечно, обязаны играть лучше. Хотя я приходил на матч ЦСКА — «Спартак» (3:2). Игра получилась классная, и спартаковцы бились очень достойно.

— Но только шестое место в таблице РПЛ. Нужно Александра Мостового поставить главным тренером в «Спартак».
— Хорошая идея. Мостовый уже давно хочет. И даже получил тренерскую лицензию. Я только двумя руками за. Но надо посмотреть, что будет дальше со Станковичем. Его уход — это пока только слухи, — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

