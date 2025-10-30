Скидки
Дмитрий Булыкин: игра с «Краснодаром» может быть определяющей для Станковича в «Спартаке»

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался о положении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. По мнению Булыкина, матч 14-го тура Мир РПЛ между красно-белыми и «Краснодаром» может стать определяющим для сербского специалиста. Встреча состоится 2 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
«В прошлом сезоне Станкович не выполнил задачи и, наоборот, завалил весну. Если тренер не выполняет задачи — его увольняют. А здесь дали ему второй шанс, но «Спартак» всё равно не в тройке лидеров РПЛ. Надеются на такую же осень, как в прошлом сезоне, и смотрят. Сейчас будет игра с «Краснодаром», которая окончательно расставит все точки над i. Думаю, эта игра может быть определяющей для Станковича. Имею в виду от результата, от игры и от того, как будет проходить матч и что будет после него», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

