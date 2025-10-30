Скидки
Игрок «Челябинска» Гаджимурадов рассказал, как на команду повлиял перелёт в Хабаровск

Аудио-версия:
Полузащитник «Челябинска» Рамазан Гаджимурадов высказался об одной из главных сложностей игры в низших дивизионах чемпионата России — поездках на матчи в Хабаровск.

«Честно — перед матчем с «Родиной» я всё время думал об этом «эффекте Хабаровска». Мы сыграли там 1:1, забили в концовке. И пусть счёт с «Родиной» не сбивает вас с толку. Было очень тяжело. Состояние — вообще ужас. Чувствовалась усталость. Плюс уже середина чемпионата, дистанция ощутимая. Но наш тренерский штаб очень грамотно сработал. Нас не перегружали. Это сработало. Но, если помните, «Родина» давила в первые 20 минут. Мы выдержали. Немного повезло, конечно, но в футболе без этого никак. В общем, Хабаровск — фактор, с которым нужно считаться», — сказал Ткаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Черновым.

