Журналист Казаков объяснил, почему Марцел Личка сейчас не подходит «Спартаку» и «Динамо»

Известный журналист Илья Казаков объяснил, почему чешский тренер Марцел Личка сейчас не подходит «Спартаку» и «Динамо». По мнению журналиста, этот специалист ставит авантюрную игру, которая не коррелируется с чемпионскими амбициями.

«Началась игра «Верните Личку!» Марцел — Человек с большой буквы. Открытый, весёлый, позитивный. Сейчас вспоминают его прекрасный «Оренбург» и его весёлое «Динамо». Проецируя те команды на сегодняшние клубы и их проблемы. Всё так, если бы память не была короткой.

«Оренбург» Лички — это команда, наполненная топ-игроками по меркам РПЛ: Воробьев, Мансилья, Вера, Марин. Сегодняшний «Оренбург» тому составу может только позавидовать. «Динамо» Лички — это песня. Но песня не про результат.

Команды-середняки, команды, ставящие задачу роста, команды, где весёлая бесшабашность в приоритете, — там Личка будет любим и прекрасен. Но «Спартаку» вроде как нужен тренер для чемпионства. «Динамо» — судя по озвученным летом задачам — тоже.

Скучаем ли мы по нему? Скажу так, мы его полюбили. Представляю ли я Личку в «Спартаке»? Не очень. Особенно при Кахигао. Представляю ли я Личку в «Динамо»? Тоже нет. Столько вложено ресурсов в Карпина, что весь сезон, думаю, вопрос о замене тренера будет риторическим», — написал Казаков в своём телеграм-канале.