Гарри Кейн — о победе «Баварии» над «Кёльном»: мы должны сохранять этот настрой

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался по итогам матча 1/16 финала Кубка Германии с «Кёльном». Прошедшая накануне встреча завершилась победой мюнхенцев со счётом 4:1.

«Первые 30 минут были непростыми. У нас были шансы выйти вперёд. Они забили первый гол, но мы очень хорошо отреагировали. Нам было очень важно взять игру под контроль до перерыва. Во втором тайме мы смогли играть в свой футбол.

Когда они начали уставать, у нас появилось больше пространства, и мы этим воспользовались. У нас сейчас хороший период, и мы должны сохранять это чувство и настрой на победу», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».