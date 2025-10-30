Скидки
Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн — о победе «Баварии» над «Кёльном»: мы должны сохранять этот настрой

Комментарии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался по итогам матча 1/16 финала Кубка Германии с «Кёльном». Прошедшая накануне встреча завершилась победой мюнхенцев со счётом 4:1.

Кубок Германии . 1/16 финала
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
1 : 4
Бавария
Мюнхен
1:0 Ахе – 31'     1:1 Диас – 36'     1:2 Кейн – 38'     1:3 Кейн – 64'     1:4 Олисе – 72'    

«Первые 30 минут были непростыми. У нас были шансы выйти вперёд. Они забили первый гол, но мы очень хорошо отреагировали. Нам было очень важно взять игру под контроль до перерыва. Во втором тайме мы смогли играть в свой футбол.

Когда они начали уставать, у нас появилось больше пространства, и мы этим воспользовались. У нас сейчас хороший период, и мы должны сохранять это чувство и настрой на победу», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».

