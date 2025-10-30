Агент Головина высказался о дубле полузащитника «Монако» в игре с «Нантом»
Поделиться
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника французского «Монако» Александра Головина, отреагировал на дубль футболиста в матче 10-го тура французской Лиги 1 с «Нантом» (5:3). Россиянин начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 69-й минуте. Для Головина эти голы стали первыми в сезоне в чемпионате Франции.
Франция — Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2025, среда. 23:05 МСК
Нант
Нант
Окончен
3 : 5
Монако
Монако
0:1 Кулибали – 6' 1:1 Гирасси – 19' 1:2 Балогун – 41' 2:2 Гирасси – 45+6' 2:3 Аклиуш – 55' 2:4 Головин – 75' 3:4 Мохамед – 80' 3:5 Головин – 90+4'
«Саша продемонстрировал свой высокий уровень и помог команде в достижении положительного результата. Саша всегда чувствует себя психологически уверенно. Два гола — приятный для него момент, как и для всех нас», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Паркуй автобус и выиграй PS5!ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymw22nd
Материалы по теме
Комментарии
- 30 октября 2025
-
13:08
-
13:06
-
13:04
-
13:00
-
12:51
-
12:41
-
12:38
-
12:22
-
12:20
-
11:54
-
11:47
-
11:42
-
11:30
-
11:20
-
11:17
-
11:00
-
10:57
-
10:45
-
10:44
-
10:31
-
10:18
-
10:11
-
10:10
-
09:57
-
09:41
-
09:25
-
09:17
-
09:05
-
08:53
-
08:46
-
08:40
-
08:30
-
08:21
-
07:48
-
07:38