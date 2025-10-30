Скидки
Главная Футбол Новости

Агент Головина высказался о дубле полузащитника «Монако» в игре с «Нантом»

Агент Головина высказался о дубле полузащитника «Монако» в игре с «Нантом»
Комментарии

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника французского «Монако» Александра Головина, отреагировал на дубль футболиста в матче 10-го тура французской Лиги 1 с «Нантом» (5:3). Россиянин начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 69-й минуте. Для Головина эти голы стали первыми в сезоне в чемпионате Франции.

Франция — Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2025, среда. 23:05 МСК
Нант
Нант
Окончен
3 : 5
Монако
Монако
0:1 Кулибали – 6'     1:1 Гирасси – 19'     1:2 Балогун – 41'     2:2 Гирасси – 45+6'     2:3 Аклиуш – 55'     2:4 Головин – 75'     3:4 Мохамед – 80'     3:5 Головин – 90+4'    

«Саша продемонстрировал свой высокий уровень и помог команде в достижении положительного результата. Саша всегда чувствует себя психологически уверенно. Два гола — приятный для него момент, как и для всех нас», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Комментарии
