Агент Головина высказался о дубле полузащитника «Монако» в игре с «Нантом»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника французского «Монако» Александра Головина, отреагировал на дубль футболиста в матче 10-го тура французской Лиги 1 с «Нантом» (5:3). Россиянин начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 69-й минуте. Для Головина эти голы стали первыми в сезоне в чемпионате Франции.

«Саша продемонстрировал свой высокий уровень и помог команде в достижении положительного результата. Саша всегда чувствует себя психологически уверенно. Два гола — приятный для него момент, как и для всех нас», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.