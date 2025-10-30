Экс-игрок «Локомотива» Беляев: после чемпионства в РПЛ вижу Батракова в топ-клубе

Бывший защитник московского «Локомотива» Максим Беляев высказался о полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове.

«Не то чтобы Батраков удивляет — скорее, радует. Радует своим профессиональным отношением к делу, спортивной наглостью, быстрым мышлением, принятием правильных, а порой и нестандартных решений, возможностью технически их исполнять. Игра Алексея головой стала для меня открытием — прекрасный прыжок и попытка ловить мяч в верхней точке. Это редкое качество для игрока его плана.

Заглядывая в будущее, после того, как выиграет с «Локо» чемпионство, вижу его в топ-клубе одного из сильнейших европейских чемпионатов», — сказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.