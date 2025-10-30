Скидки
Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «МЮ» Амир Ибрагимов изменил спортивное гражданство Великобритании на российское

Игрок «МЮ» Амир Ибрагимов изменил спортивное гражданство Великобритании на российское
Комментарии

17-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов изменил спортивное гражданство Великобритании на российское, сообщает телеграм-канал Sport Baza. По данным источника, изменения уже зарегистрированы в системе ФИФА, где в качестве основного у игрока теперь указано гражданство РФ.

Ибрагимов является уроженцем Дагестана. В 2019 году он вместе с семьёй переехал из Буйнакска в Англию, где сначала попал в академию «Шеффилд Юнайтед», а затем перешёл в «Манчестер Юнайтед». Футболист вызывался в юношеские сборные Англии.

За молодёжные команды клуба форвард провёл 49 матчей, в которых забил 13 голов. В апреле он подписал профессиональный контракт с манкунианцами. Футболист также привлекался к тренировкам с основной командой.

