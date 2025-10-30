Агент Головина раскрыл, какой топ-клуб РПЛ интересуется Александром

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника французского «Монако» Александра Головина, рассказал, какой клуб из Мир РПЛ регулярно проявляет интерес к хавбеку. По словам менеджера, заполучить Головина пытается «Зенит».

— «Зенит» связывался с вами относительно Головина?

— «Зенит» интересовался. Андрей Сергеевич Аршавин постоянно, скажем так, интересуется и зовёт Сашу в «Зенит». Когда-то время придёт, но не сейчас.

— Время для «Зенита»?

— Время, когда Саша вернётся в Россию.

— Он не планирует остаться жить в Монако в будущем?

— Нет, это однозначно. Саша очень любит Россию, у него квартира в Москве. Чтобы вы понимали: он каждый свой отпуск — перед Новым годом и после окончания сезона — проводит дома. Мальдивам он всегда предпочитает Алтай, Сашка там отдыхает с удовольствием, — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

