Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Арсенал Т. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: матчи с «Зенитом» и «Краснодаром» будут настоящей проверкой для «Локомотива»

Булыкин: матчи с «Зенитом» и «Краснодаром» будут настоящей проверкой для «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о турнирных амбициях «Локомотива». В ближайшем туре Мир РПЛ железнодорожники сыграют с «Зенитом». Команды встретятся в рамках 14-го тура чемпионата 1 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» и в прошлом сезоне себя хорошо показывал, но не хватило сил на концовку чемпионата и опыта. Посмотрим, как будет в этом сезоне. Здесь будут игры с «Зенитом» и «Краснодаром» — это по-настоящему проверка для «Локомотива». Сможет ли он удержаться наверху турнирной таблицы или же, как в прошлом сезоне, опять не дотянет до зимней паузы.

Быть до зимнего перерыва наверху таблицы РПЛ — это одно дело, а хорошо сыграть весной — уже настоящее мастерство и заявка на победу.

Как мы знаем, ЦСКА в прошлом сезоне здорово сыграл весной, занял третье место и Кубок выиграл. А взять тот же «Спартак», который той осенью здорово боролся с «Краснодаром» и «Зенитом», провалил весну и даже не попал тройку лидеров. Самое главное — весна. А вот до зимней паузы надо себя проявить и показать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Война за трон РПЛ: «Зенит» проверит амбиции «Локомотива»
Война за трон РПЛ: «Зенит» проверит амбиции «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android