Булыкин: матчи с «Зенитом» и «Краснодаром» будут настоящей проверкой для «Локомотива»

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о турнирных амбициях «Локомотива». В ближайшем туре Мир РПЛ железнодорожники сыграют с «Зенитом». Команды встретятся в рамках 14-го тура чемпионата 1 ноября.

«Локомотив» и в прошлом сезоне себя хорошо показывал, но не хватило сил на концовку чемпионата и опыта. Посмотрим, как будет в этом сезоне. Здесь будут игры с «Зенитом» и «Краснодаром» — это по-настоящему проверка для «Локомотива». Сможет ли он удержаться наверху турнирной таблицы или же, как в прошлом сезоне, опять не дотянет до зимней паузы.

Быть до зимнего перерыва наверху таблицы РПЛ — это одно дело, а хорошо сыграть весной — уже настоящее мастерство и заявка на победу.

Как мы знаем, ЦСКА в прошлом сезоне здорово сыграл весной, занял третье место и Кубок выиграл. А взять тот же «Спартак», который той осенью здорово боролся с «Краснодаром» и «Зенитом», провалил весну и даже не попал тройку лидеров. Самое главное — весна. А вот до зимней паузы надо себя проявить и показать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.