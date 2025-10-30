Скидки
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-игрок тульского «Арсенала» Беляев высказался о последних результатах команды

Экс-игрок тульского «Арсенала» Беляев высказался о последних результатах команды
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев высказался о последних результатах команды. В последний раз «Арсенал» побеждал в рамках Лиги Pari в начале сентября. В последних пяти матчах туляки потерпели два поражения при трёх ничьих.

«Когда есть возможность, всегда смотрю матчи «Арсенала». В этом сезоне тулякам сложно будет зацепиться за стыковые матчи — продолжается процесс строительства. Если не случится глобального обновления состава и тренерский штаб будет спокойно работать без давления результатом, можно будет замахиваться на РПЛ. Бюджет под это дело вполне располагает.

Если в чемпионате дела у «Арсенала» идут не самым лучшим образом, то в Кубке ещё есть возможность пошуметь. Привезти в Тулу команду РПЛ, вспомнить этот забытый вкус Премьер-Лиги. Соперник принципиальнейший — «Факел». Хороший шанс взять реванш за поражение в чемпионате, вдохновить себя и болельщиков. Крайне важный матч с точки зрения психологии», — сказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Турнирная таблица Первой лиги
