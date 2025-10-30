В махачкалинском «Динамо» оценили вероятность перехода в клуб Фёдора Смолова

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о трансферной политике клуба, а также оценил вероятность подписания 35-летнего нападающего Фёдора Смолова.

«Смолов в «Динамо»? Может быть. Но вряд ли он пополнит наши ряды. Мы стараемся работать немного в другом формате. Я не говорю про его футбольные качества. Мы смотрим игроков, которых мы сможем продать в будущем. Но нельзя ничего исключать. Всё может быть. Фёдор — замечательный футболист», — приводит слова Газизова Metaratings.

Последним клубом в карьере Смолова был «Краснодар», в составе которого форвард стал чемпионом России. «Быков» Фёдор покинул прошлым летом, став свободным агентом.